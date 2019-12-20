اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات

عدد 6 ممرضات بكالوريوس راتب 350 ريال عمانى سكن مشترك تامين صحيى بشرط الحصول عل برومتك ودتا فلو 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الاجر وتذكرة سفر مدفوعة الاجر سنويا ( حسب قانون العمل العمانى) - مطلوب لسلطنه عمان - الموقع العامرات – النهضة دكتورة صيدلانية راتب 450 ريال عمانى عدد ساعات العمل من 8 الى 9 ساعات على شفتين سكن وتامين صحى 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الا