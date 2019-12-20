اطباء للسفر الى سلطنه عمان صيادله ممرضات

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
عدد 6 ممرضات بكالوريوس راتب 350 ريال عمانى سكن مشترك تامين صحيى بشرط الحصول عل برومتك ودتا فلو 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الاجر وتذكرة سفر مدفوعة الاجر سنويا ( حسب قانون العمل العمانى) - مطلوب لسلطنه عمان - الموقع العامرات – النهضة دكتورة صيدلانية راتب 450 ريال عمانى عدد ساعات العمل من 8 الى 9 ساعات على شفتين سكن وتامين صحى 48 ساعة فى الاسبوع @6 ايام عمل فى الاسبوع @الجمعه اجازة 30 يوم اجازة مدفوعة الا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو احمد المصري
التليفون: 01110929635 -01020687224

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العنوان: جيزة- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2019
رقم الإعلان: 2045853
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صورة الاعلان: اطباء للسفر الى سلطنه عمان - في الجيزة مصر

اطباء للسفر الى سلطنه عمان

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اطباء للسفر الى سلطنه عمان

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19/12/2019
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16/12/2019
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15/12/2019
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14/12/2019
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صورة الاعلان: مطلوب: أطباء عام واخصائيين تمريض مرخصين هيئه سعوديه - في الجيزة مصر

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9/12/2019
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9/12/2019
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كبرى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية .الرياض

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كبرى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية .الرياض:- مطلوب فوراً:- - ::{{● استشاري جراحه عام.
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4/12/2019
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29/11/2019
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28/11/2019
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مطلوب لمجمع طبى بالدمام طبيب عام

(فرصة عمل)

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العنوان:

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27/11/2019
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مطلوب ممرضة للسعودية للإقامة مع مسنه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسفر فورا للسعودية ممرضة لرعاية مسنة ومقيمة معاها السن من 30إلي40 دبلوم تمريض المميزات إقامة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لمجمع طبى بالدمام اخصائيين واخصائيات عيون - في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بالدمام اخصائيين واخصائيات عيون

(فرصة عمل)

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العنوان:

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111,111 جنيه

21/11/2019
صورة الاعلان: اخصائيين واخصائيات باطنه - في الجيزة مصر

اخصائيين واخصائيات باطنه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب بمجمع طبي بمدينه بريده بالمملكه العربيه السعوديه اخصائيين واخصائيات باطنه خبره لا تقل عن سنتين.
العنوان:

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اتصل

21/11/2019
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