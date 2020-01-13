اضمن نجاحك وامتلك مكتبك في العاصمة

(للبيع)
|امتلك مكتبك في العاصمة الادارية الجديدة واضمن نجاحك في امان واستقرار وجمب كل الخدمات الحكومية وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ومكتبك 70م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048820
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