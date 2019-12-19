اضمن مستقبل باهر في green avenue

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل ماهو جديد واضمن مستقبل باهر ليك ولاولادك عشان هتقدر تستثمر فيها براحتك في اي وقت وكمان جمب كل احتياجاتك واحتياجات اولاك من حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وشقتك 170م (3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045779
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