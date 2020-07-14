اضمن مستقبل اولادك وخدلك محل بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اضمن مستقبل اولادك وخدلك محل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استفيد بخصم 10% علي عيادتك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق والعيادة 66م بالتقسيط المريح بدون مقدم وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 231,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062959
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صورة الاعلان: اضمن مستقبل اولادك وخدلك محل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اضمن مستقبل اولادك وخدلك محل بالعاصمة الادارية

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11/7/2020
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11/7/2020
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صورة الاعلان: محل للبيع بالعاصمة الادارية بخصم 25% واستمتع بعائد اكبر - في القاهرة مصر

محل للبيع بالعاصمة الادارية بخصم 25% واستمتع بعائد اكبر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استمتع بخصم 25% وامتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall في منطقة ال down town علي بعد دقا.
العنوان:

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القسم: 

619,000 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول - في القاهرة مصر

امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة واستمتع باكبر منطقة لل.
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9/7/2020
صورة الاعلان: استثمارك هيكبر بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك هيكبر بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

كبر استثمارك وامتلك محلك فى العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى واستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك هتزيد بامتلاك محل تشطيب رخام +محارة بالعاصمة الادارية امام فندق الماسه وعلى مساحة 45.000 متر م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم 20% لفترة محدودة جدا في منطقة ال down.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart - في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة وتكبر شغلك تعالي امتلك محل في smart mall في مكانه المميز جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

313,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall - في القاهرة مصر

الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم علي المحلات في smart mall وامتلك محل 45م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

507,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة - في القاهرة مصر

عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تشتري محل جديد في مكان مختلف تعالي امتلك محل في العاصمة الادراية الجديدة في sixty mall ومساحة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر في مول sixty بأقل مقدم وبأطول فترة سداد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

656,000 جنيه

7/7/2020
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