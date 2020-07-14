اضمن مستقبل اولادك وخدلك محل بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|اضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وتعالي امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة باقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومحلك 53م في الحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومتحف وطني ضخم وخدمات غيرهم كتير جمب محلك يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|557,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062953
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