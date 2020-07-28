اضمن مستقبل اولادك بنفسك وتعالي امتلك شقة في العاصمة

(للتقسيط)
|اضمن مستقبل اولادك وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة راقية في كمبوند zavani وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064019
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