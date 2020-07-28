اضمن مستقبل اولادك بنفسك وتعالي امتلك شقة في العاصمة

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صورة الاعلان: اضمن مستقبل اولادك بنفسك وتعالي امتلك شقة في العاصمة - في القاهرة مصر

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اضمن مستقبل اولادك وتعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة راقية في كمبوند zavani وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 173,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2020
رقم الإعلان: 2064019
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27/7/2020
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27/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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26/7/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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26/7/2020
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- في القاهرة مصر

فرصتك الأن للاستثمار في حي الأندلس التجمع الخامس في مجتمع سكني يتمتع بمستقبل أفضل لك ولعائلتك أنظمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سارع بحجز وحدتك الآن بأقل مقدم م وبتسهيلات في السداد - في بيت الوطن التجمع الخامس واستثمر في موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
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القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
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