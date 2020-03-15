اضمن مستقبل اولادك امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك الخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة بمول مميز جدا بالحي المالي بجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام مدينة الفنون والثقافة ودار الاوبرا الجديدة وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي بالحي المالي الحكومي ومترو الانفاق وعيادتك 75م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اسم المول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056247
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