اضمن مستقبلك وعائد اكبر بأمتلاكك عيادة في العاصمة

(للبيع)
|امتلك عيادة بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن مستقبل احسن واستثمار بعائد اكبر وعيادتك في مول sixty اميز مول بالعاصمة امام وزارة المالية وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومساحة العيادة 70م تشطيب كامل بالتكييفات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك عيادة المستقبل بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052702
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