اضمن مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اضمن مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

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اضمن مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بأميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية ودقائق من مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبرا المصرية وامام وزارة المالية ومكتبك 55م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا دلوقتي كلمنا علي 01279848994 وامتلك مكتبك بالعاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049519
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