اضمن مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للتقسيط)
|اضمن مستقبلك وامتلك مكتبك الخاص بأميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية ودقائق من مدينة الفنون والثقافة اللي بتضم دار الاوبرا المصرية وامام وزارة المالية ومكتبك 55م تشطيب كامل بالتكييفات وكل ده باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا دلوقتي كلمنا علي 01279848994 وامتلك مكتبك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049519
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