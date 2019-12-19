اضمن ركنة لعربيتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اضمن ركنة لعربيتك فى جراج خاص وامتلك شقة تشطيب اكسترا لوكس 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى صحى ورياضى وسط امن وحراسة 24 ساعة كل ده باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 اركن عربيتك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045734
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