اضمن الامان والراحة وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اضمن الامان والراحة واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في اميز كمبوند بالعاصمة حيث يقع في منطقة ال R7 امام جامعة انترناشيونال وبالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات ومساحة شقتك 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ونادي صحي وغيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك في كمبوند الاحلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054420
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