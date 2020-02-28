اضمن الامان والراحة وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

اضمن الامان والراحة واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في اميز كمبوند بالعاصمة حيث يقع في منطقة ال R7 امام جامعة انترناشيونال وبالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات ومساحة شقتك 175م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ونادي صحي وغيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك في كمبوند الاحلام