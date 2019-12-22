اضمن استثمارك الناجح في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح ومريح وعيش وسط الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046091
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