اصنع لحظاتك الجميلة بنفسك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|اصنع لحظاتك الجميلة وسط جمال الطبيعة فى Town Gate وامتلك شقتك 245م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing room ) بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة ومطاعم وكافيهات بسعر مميز وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلكم شقتك واستمتع بلحظاتك الجميلة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|268,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047810
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