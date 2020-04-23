اصنع اجمل اللحظات وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اجمل اللحظات هتعيشها عندنا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات شقتك 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مولات تجارية ومستشفيات وكافيهات ومطاعم ومدارس باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش اجمل اللحظات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058420
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