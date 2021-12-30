(فرص)
|شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للاصلاح وصيانة الاجهزة الطبية •و الشركة متخصصة فى اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية التالية :- متخصصون صيانة واصلاح أجهزة طبية فى مجال الأشعة •متخصصون صيانة واصلاح أجهزة طبية فى مجال الموجات فوق الصوتية ( جميع أجهزة السونار ) Black & White - Color Doppler - 4D - ECHO Kaixin - Sonoscape - Mindray - Chison - Siui - Toshiba •ويوجد لدى الشركة مجموعة من البروبات (مجسات ) استيراد لاجهزة السونار الدوبلر بحالة ممتازة بسعر لقطة •وتعمل الشركة عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01101139706 /01144833114
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|العنوان:
|- سوهاج
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117272
141 جنيه
100 جنيه