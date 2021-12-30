اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية

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صورة الاعلان: اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية - في سوهاج مصر

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شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للاصلاح وصيانة الاجهزة الطبية •و الشركة متخصصة فى اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية التالية :- متخصصون صيانة واصلاح أجهزة طبية فى مجال الأشعة •متخصصون صيانة واصلاح أجهزة طبية فى مجال الموجات فوق الصوتية ( جميع أجهزة السونار ) Black & White - Color Doppler - 4D - ECHO Kaixin - Sonoscape - Mindray - Chison - Siui - Toshiba •ويوجد لدى الشركة مجموعة من البروبات (مجسات ) استيراد لاجهزة السونار الدوبلر بحالة ممتازة بسعر لقطة •وتعمل الشركة عل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01101139706 /01144833114

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العنوان: - سوهاج
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117272
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صورة الاعلان: تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات - في سوهاج مصر

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات

(للبيع)

- في سوهاج مصر

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترون.
العنوان:

سوهاج - مصر

141 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية - في سوهاج مصر

توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

(للبيع)

- في سوهاج مصر

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة .
العنوان:

سوهاج - مصر

100 جنيه

30/12/2021
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