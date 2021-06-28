اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- شارب-) العالمية كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311- 01222405623- 01100145959 الزيتون - القاهرة و شكرا لروية الإعلان مع تحيات فيرست ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- حدد مدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100747
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
3,000 جنيه