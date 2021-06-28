اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- شارب-) العالمية كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311- 01222405623- 01100145959 الزيتون - القاهرة و شكرا لروية الإعلان مع تحيات فيرست ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- حدد مدينة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100747
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صورة الاعلان: اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا احداث ماكينات التصوير تعمل (برنتر – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

30/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/5/2021
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