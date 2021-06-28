اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية (توشيبا- شارب-) العالمية كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311- 01222405623- 01100145959 الزيتون - القاهرة و شكرا لروية الإعلان مع تحيات فيرست ايجيبت