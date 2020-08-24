اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم أفضل أنواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية البيع بأرخص الأسعار بضمان شامل لمدة عام البيع نقدا وبتسهيلات فى السداد الصيانة عقود صيانة سنويةاو نصف سنوية أو زيارات مع توفير جميع قطع الغياروالاحبار الأصلية مهندسين متخصصون استبدال ماكينتك القديمة بأخرى جديدة ت – 23048311 - 01222405623 – 01100145959 مع تحيات إدارة المبيعات وشكرا لروية الإعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065648
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