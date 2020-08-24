اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم أفضل أنواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الماركات العالمية البيع بأرخص الأسعار بضمان شامل لمدة عام البيع نقدا وبتسهيلات فى السداد الصيانة عقود صيانة سنويةاو نصف سنوية أو زيارات مع توفير جميع قطع الغياروالاحبار الأصلية مهندسين متخصصون استبدال ماكينتك القديمة بأخرى جديدة ت – 23048311 - 01222405623 – 01100145959 مع تحيات إدارة المبيعات وشكرا لروية الإعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065648
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24/8/2020
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب اسعار خيالية

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24/8/2020
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24/8/2020
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افرول – تصنيع بدله مصنع

(للبيع)

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العنوان:

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24/8/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة صيف جمب كل خدماتك

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24/8/2020
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(للبيع)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

81,000 جنيه

24/8/2020
صورة الاعلان: شركات ملابس طبية

شركات ملابس طبية

(للبيع)

شركات ملابس طبية 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات يونيفورم ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2020
صورة الاعلان: ديكورات وتشطيبات

ديكورات وتشطيبات

(للبيع)

اقوي عروض التشطيب ️ خصم علي جميع الباقات 20% تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ كاميرات مراق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2020
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