اصلاح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

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تفاصيل الإعلان
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات توشيبا – شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081013
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