(فرص)
|دكتور كريم اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي بالمواد الكيماوية والاشعة بدون فك الزجاج بأقل سعر مع ضمان مدي الحياة ميامي ش خالد بن الوليد 01210250211
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور كريم
|التليفون:
|01210250211 - 01017504150
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|العنوان:
|ش قائد الاسراب بجوار بير مسعود ميامي الاسكندرية- ميامي بجوار بير مسعود
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062662
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