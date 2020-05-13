اصحي علي اجمل فيو للنهر الاخضر واسكن في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|اصحي كل يوم علي اجمل فيو للنهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من القصر الرئاسي ومنطقة الوزارات وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة مول تجاري وتراك للدراجات وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059435
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