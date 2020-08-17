اشهر محامي في مصر

(فرص)
|عندما ترغب فى الحصول على حقك بالقانون فيجب عليك اللجوء الى "مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية" بحيث تستطيع تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية وذلك مع فريق من المحامين المتخصصين فى كافة المجالات القانونية. للاستفسار يتم التواصل عن طريق الهاتف على 01093950443 او عن طريق الواتس على :01554295049 للتواصل علي صفحه الفيس للتواصل علي صفحه جوجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار عمرو زيدان تاج الدين
|التليفون:
|01093950433
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|العنوان:
|امام مجمع محاكم جنوب القااهرة- القاهرة
Hefa - إسرائيل
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065278
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