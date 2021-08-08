اشهر محامي شركات

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صورة الاعلان: اشهر محامي شركات - في القاهرة مصر

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لو عايز تأسس نشاطك خلال48 ساعه هنخلص لك أجراءات تأسيس شركتك وأنهاء الاجراءات في اسرع وقت 🕣 وهتستلم مننا كل اوراق شركتك جاهزه ( البطاقه الضريبه + السجل التجارى + عقود التكوين+ تراخيص مزاولة النشاط + فتح حساب بنكى ) هنفضل معاك للحسابات والاقرارات الضريبية و اعداد الميزانيات أحنا هنستخرج لك كل الأوراق والتراخيص اللازمة لمشروعك ولو محتاج اى استشارة احنا ممكن نساعدك فى جميع الاستشارات ودراسات الجدوى مستني ايه رقمنا اهو و عنوانا كمان للتواصل : 01093950433 واتساب : 01554295049
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عمرو
التليفون: 01093950433

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام مجمع محاكم جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102168
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