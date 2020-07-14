اشهر محامي زواج اجانب واقامات

(للبيع)
|شروط الإقامات في مصر للعيش على أرض الكنانة مصر . "مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية " يستعرض أماكن استخراج الإقامة. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة نحن نقوم بتسهيل كافة الأمور الخاصة بالاقامات في مصر للتواصل عبر البريد الإلكتروني Tageldanlowyer@gmail.com هاتف: من داخل مصر : 01093950433 #مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية Foundation Tageldein consulation legalitie #المستشار عمرو زيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amrzedan
|التليفون:
|+201093950433
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063022
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل