اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

11 شرطا لتوثيق عقود الزواج من الأجانب. تعرف عليها تفتتح وزارة العدل، اليوم الأحد، مكتب لتوثيق الأحوال الشخصية بديوان عام الوزارة، وذلك بعد تطويره وميكنته، ويختص نوعيا بتوثيق عقود زواج وطلاق المصريين مع الأجانب، والأجانب مع بعضهم، والمصريون مع بعضهم من مختلفى الديانة أو الملة أو الطائفة. وحدد القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من راغبى الزواج من المصريين بأجانب والتى لا يجوز توثيقها إلا باستيفائها . وأوضح