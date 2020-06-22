اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

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تفاصيل الإعلان
سبع حالات تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها الصغير -اذا صدر ضد الأم حكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف بشرط ان يكون الحكم نهائي واجب النفاذ -زواج الأم برجل آخر وتقديم ما يفيد ذلك المحكمه -امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم الرؤيه لثلاث مرات متتاليه -إذا ثبت إهمال من الحاضنه في تربية طفلها وعدم امانتها عليه -إذا كانت الأم الحاضنه مريضه بمرض عضوي أو نفسي يمنعها ويعوقها عن تربية طفلها -إذا انتقلت الأم للإقامة في بلده بعيده عن البلد التي يقيم فيها الأب او إذا لم تطالب بحقها في الحضانه لمده تزيد عن ستة أشهر -بل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amrzedan
التليفون: +201093950433

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العنوان: امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061313
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للامان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

للامان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

دلوقتى تقدر تمتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وتحس بالامان لاسرتك واستمتع باكبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية

امتلك شقتك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الاداراية

(للبيع)

امتلك شقتلك بكمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة بالرفاهية والرقى فى تصميم شقتك 150م(3غرف+2حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب مكبس أقراص دوائية جديد أو مستعمل بحالة ممتازة

مطلوب مكبس أقراص دوائية جديد أو مستعمل بحالة ممتازة

(للشراء (مطلوب))

مطلوب مكبس أقراص جديد أو مستعمل بحالة ممتازة , بنش واحد او متعدد البشات لمصنع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01003358542 يونيفورم عمال نظافة الفندق صور يونيفورم هاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

Mas Egypt ينفذ جميع اعمال التشطيبات، الديكور 🎗، جبس بورد، جميع اعمال الالمنيوم، سخانات الطاق.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2020
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صورة الاعلان: مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج

مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج

(للبيع)

مقص بولار مقاس 115 استيراد الخارج مقص بولار 115 شعاع وصينية هواء موديل ثمنينات استيراد الخارج استع.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 يورو

22/6/2020
صورة الاعلان: استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية

استثمر بأفضل المشاريع فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمر الان فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك فى كمبوند ارمونيا188م( غرفتين +حمام+ريسبشن +مطلخ +تراس) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية

استمتع بحياة جديدة فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

اشترى شقتك واستمتع بحياة جديدة وحقق الرفاهية الى بتحلم بيه شقتك 194م (3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

411,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك باقل مقدم وبدون الفوائد فى العاصمة الادارية

(للبيع)

دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية

استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية

(للبيع)

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة على التصميم الايطالى واقصى حدودو من الرقى وال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 141م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك 186م(3غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

اشترى دلوقتى شقتك فى افضل الاحياء الموجودة فى العاصمة الادارية كمبوند ارمونيا والاستمتاع بالتصميمات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

466,000 جنيه

22/6/2020
صورة الاعلان: العاصمة الجديدة هتعيشك الاجواء الاوروبية

العاصمة الجديدة هتعيشك الاجواء الاوروبية

(للبيع)

امتلك شقتك وسط الاجواء الاوروبية واتميز بالرقى فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة وشقتك172م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,600 جنيه

22/6/2020
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