اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

سبع حالات تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها الصغير -اذا صدر ضد الأم حكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف بشرط ان يكون الحكم نهائي واجب النفاذ -زواج الأم برجل آخر وتقديم ما يفيد ذلك المحكمه -امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم الرؤيه لثلاث مرات متتاليه -إذا ثبت إهمال من الحاضنه في تربية طفلها وعدم امانتها عليه -إذا كانت الأم الحاضنه مريضه بمرض عضوي أو نفسي يمنعها ويعوقها عن تربية طفلها -إذا انتقلت الأم للإقامة في بلده بعيده عن البلد التي يقيم فيها الأب او إذا لم تطالب بحقها في الحضانه لمده تزيد عن ستة أشهر -بل