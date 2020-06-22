اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)
|سبع حالات تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها الصغير -اذا صدر ضد الأم حكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف بشرط ان يكون الحكم نهائي واجب النفاذ -زواج الأم برجل آخر وتقديم ما يفيد ذلك المحكمه -امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم الرؤيه لثلاث مرات متتاليه -إذا ثبت إهمال من الحاضنه في تربية طفلها وعدم امانتها عليه -إذا كانت الأم الحاضنه مريضه بمرض عضوي أو نفسي يمنعها ويعوقها عن تربية طفلها -إذا انتقلت الأم للإقامة في بلده بعيده عن البلد التي يقيم فيها الأب او إذا لم تطالب بحقها في الحضانه لمده تزيد عن ستة أشهر -بل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amrzedan
|التليفون:
|+201093950433
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|العنوان:
|امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061313
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