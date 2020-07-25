اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟ ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى . س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟ ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها