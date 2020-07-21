اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

متى يحق للرجل استرداد مسكن الزوجية من مطلقته؟ يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية الزوج فى استرداد مسكن الزوجية، بعد حق طليقته بها طبقاً للقانون، ويوضح مؤسسة تاج الدين فى النقاط التالية متى يحق للزوج استيرداد مسكن الزوجية. ويقول المحامى عمرو زيدان تاج الدين إنه يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية فى الحالات معينة وهى: 1-بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت. 2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى. 3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي