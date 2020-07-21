اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
متى يحق للرجل استرداد مسكن الزوجية من مطلقته؟ يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية الزوج فى استرداد مسكن الزوجية، بعد حق طليقته بها طبقاً للقانون، ويوضح مؤسسة تاج الدين فى النقاط التالية متى يحق للزوج استيرداد مسكن الزوجية. ويقول المحامى عمرو زيدان تاج الدين إنه يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية فى الحالات معينة وهى: 1-بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت. 2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى. 3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amrzedan
التليفون: +201093950433

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العنوان: امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063767
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صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للمخطوبين. الاستئناف تحسم النزاع حول الشبكة: منازعات رد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصي.
العنوان:

القاهرة - مصر

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21/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

◕ بخبرة مستشارينا . هنحل مشكلتك القانونية في أقل من 10 دقائق ◕ مؤسسه تاج الدين للاستشار.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم "مؤسسة تاج الدين" خدمة "مستشارك القانوني"، حيث تقدم استشارات قانونية بواسطة خبر.
العنوان:

القاهرة - مصر

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19/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

11 شرطا لتوثيق عقود الزواج من الأجانب. تعرف عليها تفتتح وزارة العدل، اليوم الأحد، مكتب لتوثيق الأح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

# اشهر محامي احوال شخصيه # محامي احوال شخصيه # محامي قضايا نفقة #محامي قضايا خلع #محامي قضايا طلاق ن.
العنوان:

القاهرة - مصر

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16/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب واقامات - في القاهرة مصر

اشهر محامي زواج اجانب واقامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شروط الإقامات في مصر للعيش على أرض الكنانة مصر . "مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية " يست.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2020
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صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هل حقوق المطلقات تتساوى فى جميع حالات الطلاق ؟؟ لا طبعٱ . طيب يعنى إيه الكلام ده . يعنى بإ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شروط زواج الاجانب #محامي زواج اجانب في وزاره العدل في مصر #محامي زواج اجانب في المحكمه في مصر #محام.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

11 شرطا لتوثيق عقود الزواج من الأجانب. تعرف عليها تفتتح وزارة العدل، اليوم الأحد، مكتب لتوثيق الأح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قضايا الاسره محكمة الاسره الحقوق الاسريه حقوق المطلقة 1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهاد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

إبدأ مشروعك وأسس شركتك ( من ٤٨ ساعة الي ٧٢ ساعه ).👍 كل مستندات شركتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية Foundation Tageldein consulation legalities #المستشار عمرو زيد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تواصل مع مستشارك القانوني بضغطه زر واحدة مؤسسة تاج الدين يوفر استشارات في مجالات عديدة مقدمة من كبا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دين النفقة. لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين - في القاهرة مصر

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عقوبة جرائم السب والقذف فى السوشيال ميديا - أصبحت جريمة السب والقذف عبر الإنترنت من الجرائم المنتشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/7/2020
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