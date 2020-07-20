اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)
|للمخطوبين. الاستئناف تحسم النزاع حول الشبكة: منازعات رد الهدايا والشبكة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية. واستردادها مشروط بموافقة المخطوبة وحال عدم موافقتها لابد من عذر مقبول للرجوع يكون محل تقدير المحكمة افضل استشارات قانونية من خلال محامين محترفين علي درايه بفروع القانون المختلفه لو عندك اي مشكله قضائيه كلمنا دلوقتي (متاح الاستفسار مجانا في اي وقت). مؤسسسة تاج الدين للاستشارات القانونية تتميز بخبرة طويلة في كل التخصصات المدنية والجنائية والاحوال الشخصية وتأسيس الشركات وزواج الاجانب واقامات الم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amrzedan
|التليفون:
|+201093950433
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|العنوان:
|امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063485
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