اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

تقدم "مؤسسة تاج الدين" خدمة "مستشارك القانوني"، حيث تقدم استشارات قانونية بواسطة خبراء ومتخصصين، يردون على الاستفسارات القانونية في كل مناحي الحياة التي تهم قراءها. وتشمل الخدمة الاستفسارات في مجالات قضايا الأحوال المدنية والأمور المتعلقة بقضايا الميراث والطلاق، والنفقة، وحضانة الصغار، والسن القانوني للحضانة وكافة الاستفسارات الأخرى في مجال المناحي الشخصية. كما تقدم خدمة الرد على الاستفسارات المتعلقة بعقود البيع والشراء، والإيجار والتوكيلات والعقود، إضافة إلى الاستشارات القانونية في مجالات إنشا