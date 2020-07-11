اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

هل حقوق المطلقات تتساوى فى جميع حالات الطلاق ؟؟ لا طبعٱ . طيب يعنى إيه الكلام ده . يعنى بإختلاف الطلاق بتختلف الحقوق المترتبة عليه يعنى حقوق المطلقة بتختلف بإختلاف نوعية الطلاق . يتشابه الطلاق على الإبراء والتطليق للخلع فى تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية وإبراء ذمة زوجها من تلك الحقوق فى حين يتشابه الطلاق الغيابى والتطليق للضرر فى احقية الزوجة جميع حقوقها طيب إزاى ؟؟ الطلاق على الإبراء : ده بيكون بعد إتفاق من الطرفين على الإنفصال بطريق ودى ومن الممكن أن يتنازل بعض حقوقه وإستلام الب