اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

قضايا الاسره محكمة الاسره الحقوق الاسريه حقوق المطلقة 1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود). 2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية). 3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية). (ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية): -تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. -أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار). -أجر رضاعة. -نفقة للصغار. -مصروفات علاج للصغار. -مصروفات تعليم للصغار. -مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار. قواعد حضانة الصغار ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر