اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)
|قضايا الاسره محكمة الاسره الحقوق الاسريه حقوق المطلقة 1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود). 2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية). 3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية). (ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية): -تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة. -أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار). -أجر رضاعة. -نفقة للصغار. -مصروفات علاج للصغار. -مصروفات تعليم للصغار. -مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار. قواعد حضانة الصغار ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amrzedan
|التليفون:
|+201093950433
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|العنوان:
|امام محكمة جنوب القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062509
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