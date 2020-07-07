اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)
|إبدأ مشروعك وأسس شركتك ( من ٤٨ ساعة الي ٧٢ ساعه ).👍 كل مستندات شركتك ها تكون في ايدك🗂 إحنا معاك خطوة خطوة 🤝 ها نساعدك في اختيار إسم لشركتك، وكمان ها نعرفك ايه القانون المناسب لنشاطك علشان تأسس شركتك بناء عليه🇪🇬 وها نشرح لك كل التفاصيل عن التعامل مع الضرايب والتأمينات وغيرهم من الجهات المختصة✍ ولما تطلب رخصة لمشروعك أو نشاطك ها تلاقينا معاك وفي خدمتك.😍 مستني ايه كلمنا علي رسائل الصفحة أو اتصل بينا علي 01093950433
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amrzedan
|التليفون:
|+201093950433
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|العنوان:
|امام محكمة جنوب القاهرة- السيدة زينب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062428
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