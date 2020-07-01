اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

عقوبة جرائم السب والقذف فى السوشيال ميديا - أصبحت جريمة السب والقذف عبر الإنترنت من الجرائم المنتشرة، والتي باتت تشكل خطرا لأنها تضر بسمعة أشخاص من خلال التشهير بهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وكذلك عبر الرسائل الإلكترونية. ١- شروط السب الإلكتروني -السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولو