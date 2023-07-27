اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان

(For Sale)
|هو ايه الكوريان ده؟؟؟ ✋ فى البداية كدة مسمهوش كوريان هو اسمه الواح رخام صناعى . فى شركات كتير بتصنعه بس اشهرها شركة كوريان فا ارتبط اسم الخامه باسم اشهر شركة مصنعة ليه.🤷 هو مادة من مواد التصميم الداخلى تستخدم فى تجاليد الحوائط و الارضيات و الفيرنتشر . شكلها يشبه الرخام الطبيعى. بيبقى الواح 6 مل و13 مل و 19مل طبعا بنختار السمك المناسب على حسب الوظيفة. ممكم نستخدمه فى حاجات كتيرة منها المطاعم و المستشفيات و الكونترات و ارضيات المصاعد لخفة وزنه و الكاونتر توب 😉 . 1-مرن جدا فا سهل جدا انه يتشكل.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
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|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239613
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