اشكال جرانيت السلالم | سعر برامق رخام | اسعار درج السلم الرخام 2021

(للبيع)
|مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت تصنيع ,توريد, تركيب وتصدير جميع أنواع الرخام والجرانيت المصرى والمستورد لدينا جميع انواع البرامق, الدفايات, الانترلوك, قبل المساجد وسرر ووترجيت وغيرها من كل منتجات الرخام والجرانيت. يتميز مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بوجود أحدث الماكينات ووسائل التكنولجيا الحديثة المستخدمة في صناعة الرخام والجرانيت وعلى سبيل المثال:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الكوبرا للرخام والجرانيت
|التليفون:
|01001994411
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|العنوان:
|15مايو- طرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083765
11 جنيه