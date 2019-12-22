اشتري 10% خصم علي سعرالمتر في العتال هولدينج العاصمة الادارية

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
هتمتلك وحدتك في العاصمة الادارية علي مساحة 26 فدان علي اقل نسبة مباني 18% امتلك مع العتال هولدينج شركة لها سجل تجاري واستمتع باجمل واجمد الخدمات في القرية مطبخ ابلكيشن علي الموبيل وعيش كل جديد مع العتال هولدينج للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046159
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صورة الاعلان: امتلك وحدتك في ابراج ساويرس الشيخ زايد 24000 اول سعر متر - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في ابراج ساويرس الشيخ زايد 24000 اول سعر متر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

24000 الف سعر المتر شامل المطابخ والتكيفات والجراج هتمتلك وحدتك علي فيو بحيرات و لاند سكيب مساحة 65.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

22/12/2019
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