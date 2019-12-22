اشتري 10% خصم علي سعرالمتر في العتال هولدينج العاصمة الادارية

(للبيع)
|هتمتلك وحدتك في العاصمة الادارية علي مساحة 26 فدان علي اقل نسبة مباني 18% امتلك مع العتال هولدينج شركة لها سجل تجاري واستمتع باجمل واجمد الخدمات في القرية مطبخ ابلكيشن علي الموبيل وعيش كل جديد مع العتال هولدينج للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046159
24,000 جنيه