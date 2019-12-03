اشتري وحدتك من SODIC التجمع الخامس بدون مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)
|اشتري وحدتك في SKY CONDS امتداد شارع 90 الشمالي الكمبوند في وسط ارقي مكان في التجمع كمبوند كله فلل واستمتع بخدمات ومزايا سوديك CLUB HOUSES واستمتع بخصم 35 % علي الكاش للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045471
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