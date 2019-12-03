اشتري وحدتك من SODIC التجمع الخامس بدون مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

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تفاصيل الإعلان
اشتري وحدتك في SKY CONDS امتداد شارع 90 الشمالي الكمبوند في وسط ارقي مكان في التجمع كمبوند كله فلل واستمتع بخدمات ومزايا سوديك CLUB HOUSES واستمتع بخصم 35 % علي الكاش للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045471
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30/10/2019
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27/10/2019
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أمتلك بسعر الايجار شاليه متشطب جاهز سوبرلوكس الفرش هدية وقسط على 7 سنـوات

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20/10/2019
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(للبيع)

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شاليه بالساحل سوبرلوكس بالفرش مجانا بمقدم55 الف وبدون فوايد وسدد على 84شهر براحتك شاليهك متشطب سوبرل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

55,000 جنيه

19/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في palm beach واستمتع ببحر السخنة - في القاهرة مصر

امتلك شاليهك في palm beach واستمتع ببحر السخنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين هتمتلك شاليهك واستمتع بالبحر واعمل Dining وعيش الطبيعة بكل جمالها .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

17/10/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع ف كومباوند ميفيدا التجمع الخامس بالتقسيط - في القاهرة مصر

شقة للبيع ف كومباوند ميفيدا التجمع الخامس بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الشقة مكونة من ( 3 غرف +2 حمام+ تراس + مطبخ امريكى _ ريسيبشن ) يتميزالكومباوند بتصميم اسبانى فريد وص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

12/10/2019
صورة الاعلان: احجز وحدتك واستثمر فيها - في القاهرة مصر

احجز وحدتك واستثمر فيها

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك علي البحر في راس سدر بمساحة 95م تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدمات القرية من اكوا بارك ومنطقة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

10/10/2019
صورة الاعلان: شاليهك بأقل الاسعار في راس سدر - في القاهرة مصر

شاليهك بأقل الاسعار في راس سدر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شاليه في قرية لاسيرينا باي راس سدر علي مساحة 75م(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ اميركي) تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

10/10/2019
صورة الاعلان: صيف في لاسيرينا باي وعيش الحرية - في القاهرة مصر

صيف في لاسيرينا باي وعيش الحرية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليهك بقي ف لاسيرينا باي راس سدر بمساحة 85م تشطيب سوبر لوكس وهتستمتع بخدمات القرية من اكوا بارك ومن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

10/10/2019
صورة الاعلان: الشتا السنة دى احلى فى شاليه سوبر لوكس بالفرش بااقل مقدم 55 الف بس فيو عالم - في القاهرة مصر

الشتا السنة دى احلى فى شاليه سوبر لوكس بالفرش بااقل مقدم 55 الف بس فيو عالم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليهك متشطب سوبرلوكس والفرش علينا فيو الشاليه لاول مرة اكبر بحر صناعى كمان مساحات خضرات وحمامت سبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

55,000 جنيه

3/10/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بكومباوند جنب ميراج سيتى بالتقسيط - في القاهرة مصر

شقة للبيع بكومباوند جنب ميراج سيتى بالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بدون مقدم واقساط متساوية تصل ل 10 سنوات مكونة من (4 غرف+ 2 حمام +ريسبشن +تراس + امريكان كيتشن + روف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

28/9/2019
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