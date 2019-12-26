اشتري وحدتك من هايد بارك وعيش علي اكبر بارك في مصر 140 فدان

(للبيع)
|تصميم المدينة بيخليك تختار الاستيل شكل المبني للي تحبة كلاسيك او مودرن كاملة الخدمات والمرافق واخرج في اكبر كوميرشال ايريا مساحة 82 فدان وclub houses علي مساحة 45 فدان 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين للتفاصيل كلمنا علي 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046730
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