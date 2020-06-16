اشتري من امريكا sandal من ماركة Guess العالمية من مواقع التسوق الامريكية

(للبيع)
|استمتعي في فصل الصيف بصندل جيس العالمي من مواقع التسوق العالمية الامريكية واستمتع بمختلف الاشكال والالوان لصيف رائع واستمتعي بخامة عالية الجودة كما يمكنك التسوق من كافة مواقع الشراء اون لاين من امريكا لمصر واستمتعي بالتسوق اون لاين من امريكا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060929
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
600 جنيه
600 جنيه
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600 جنيه