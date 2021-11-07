اشتري من امريكا Tablets من Lenovo مع هاتولنا دوت كوم

(للبيع)
|اشتري من امريكا مع خدمة هاتولنا دوت كوم وتمتع بأفضل العروض. دلوقتي مع خدمة "اشتريلي من امريكا" من هاتولنا دوت كوم هتقدري تشتري Tablets من Lenovo بأفضل الأسعار، وبمزايا عديدة. اشتري من امريكا بدون جمارك ومتشيلش هم مصاريف الجمارك والخدمة والـ شحن من امريكا لأن هاتولنا دوت كوم هي وسيط للشراء من الانترنت في مصر يعني هشتري لك من امريكا هتستلم لك الاوردر في امريكا هتشحنه من امريكا لمصر وتوصله لك لباب بيتك في مصر. أنواع المنتجات: • Tab M8 FHD • Tab M8 HD •Tab M10 FHD Plus • Lenovo Tab
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hatolna.com
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,999 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110273
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