اشتري من امريكا Tablets من Lenovo مع هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اشتري من امريكا مع خدمة هاتولنا دوت كوم وتمتع بأفضل العروض. دلوقتي مع خدمة "اشتريلي من امريكا" من هاتولنا دوت كوم هتقدري تشتري Tablets من Lenovo بأفضل الأسعار، وبمزايا عديدة. اشتري من امريكا بدون جمارك ومتشيلش هم مصاريف الجمارك والخدمة والـ شحن من امريكا لأن هاتولنا دوت كوم هي وسيط للشراء من الانترنت في مصر يعني هشتري لك من امريكا هتستلم لك الاوردر في امريكا هتشحنه من امريكا لمصر وتوصله لك لباب بيتك في مصر. أنواع المنتجات: • Tab M8 FHD • Tab M8 HD •Tab M10 FHD Plus • Lenovo Tab
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hatolna.com
التليفون: 01018895595

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العنوان: 5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,999 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110273
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)

عروض ميزان باركود الكترونى ديجيتال ACOM كورى لوحة اصناف تحتوى على 50 صنف بيخزن بالاكواد حتى 10الاف .
العنوان:

القاهرة - مصر

13,500 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و ز.
العنوان:

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اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم - صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: تأجير اتش وان

تأجير اتش وان

(مطلوب للإيجار)

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العنوان:

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1,000 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: مركز ucan للاستشارات النفسية

مركز ucan للاستشارات النفسية

(فرص)

مرحبا بكم في مركز ucan للاستشارات النفسية مركز ucan مركز علاج نفسي متكامل تحت إشراف الدكتور أحمد اله.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي

(للبيع)

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي 🔥 المنتج الأكثر طلباً في السوق العالمي والمصري . ✅ سيز.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نيو كلاسيك

سجاد نيو كلاسيك

(للبيع)

سجاد نيو كلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد هيت سيت

سجاد هيت سيت

(للبيع)

سجاد هيت سيت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقات

سجاد طرقات

(للبيع)

سجاد طرقات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: مقابر العبور بالتقسيط

مقابر العبور بالتقسيط

(للبيع)

* تأهب للذي لا بدّ منه، فإنّ الموت ميقات العباد * بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: متاهات العاب للاطفال

متاهات العاب للاطفال

(للبيع)

يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: متاهات لالعاب الاطفال

متاهات لالعاب الاطفال

(للبيع)

يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديد.
العنوان:

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اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: امن ادارى

امن ادارى

(فرصة عمل)

#افضل_شركه_امن_فى_مصر تريل اس للامن والحراسه شركه تعلن شـركـة تربل اس عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: فرد امن ادارى من قنا او سوهاج

فرد امن ادارى من قنا او سوهاج

(فرصة عمل)

السن من 2 ل 40 ذكور فقط مؤهل متوسط مخلص جيش المرتب 2500 العمل 8 ساعات , او 3000 العمل 12 ساعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: فرد امن في التجمع الخامس

فرد امن في التجمع الخامس

(فرصة عمل)

السن من ٢١ ل ٤٠ ذكور فقط مؤهل متوسط مخلص جيش المرتب 2500 العمل 8 ساعات او 30.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

7/11/2021
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