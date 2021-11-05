اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

(للبيع)
|عايز تشتري من براندات امريكة وشايل هم الأسعار والشحن والاستلام في مصر مع هاتولنا الحل دلوقتي تقدر تشتري محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا واحصل على أجود الخامات بأفضل الأسعار وبأشكال مميزة جدَا. محافظ جلد مستوردة من خامات البولستر النايلونالبولي يوريثين. يتميز بخاطف مغناطيسي أو سوستة. عرض القاع: 7 / 7 1⁄2/ 7 3⁄4 بوصة العمق: 1/ 1 1⁄2 وصة الارتفاع: 4 /4 1⁄4/ 4 1⁄2 بوصة الوزن: 6 أوقية/5.5 أونصة/ 5.9 أونصة/8 أونصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hatolna.com
|التليفون:
|01018895595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|790 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110443
3,000 جنيه
400 جنيه
اتصل
اتصل