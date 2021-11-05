اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

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صورة الاعلان: اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا - في القاهرة مصر

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عايز تشتري من براندات امريكة وشايل هم الأسعار والشحن والاستلام في مصر مع هاتولنا الحل دلوقتي تقدر تشتري محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا واحصل على أجود الخامات بأفضل الأسعار وبأشكال مميزة جدَا. محافظ جلد مستوردة من خامات البولستر النايلونالبولي يوريثين. يتميز بخاطف مغناطيسي أو سوستة. عرض القاع: 7 / 7 1⁄2/ 7 3⁄4 بوصة العمق: 1/ 1 1⁄2 وصة الارتفاع: 4 /4 1⁄4/ 4 1⁄2 بوصة الوزن: 6 أوقية/5.5 أونصة/ 5.9 أونصة/8 أونصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hatolna.com
التليفون: 01018895595

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العنوان: 5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 790 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110443
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