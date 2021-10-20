اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم

نفسك تشتري ساعة شيك وبسعر معقول من براند أمريكي. دلوقتي مع خدمة هاتولنا دوت كوم، هتقدري تشتري ساعات من U.S. Polo Assn بأجود الخامات وأفضل الأسعار، وبأشكال مميزة جدًا. كمان متشيلش هم مصاريف الجمارك والخدمة والشحن من امريكا، لأن هاتولنا دوت كوم هشتري لك من امريكا، هتستلم لك الاوردر في امريكا، هتشحنه من امريكا لمصر، وتوصله لك لباب بيتك في مصر. وصف المنتجات: 1.ساعات نسائية U.S. Polo Assn باللونين الذهبي أو الفضي، مرصعين بأحجار الراين، أو أحجار كريستالية شفافة. 2.المنتج غير مقاوم للماء. 3.آلية حر