اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

نفسك تشتري ساعة شيك وبسعر معقول من براند أمريكي. دلوقتي مع خدمة هاتولنا دوت كوم، هتقدري تشتري ساعات من U.S. Polo Assn بأجود الخامات وأفضل الأسعار، وبأشكال مميزة جدًا. كمان متشيلش هم مصاريف الجمارك والخدمة والشحن من امريكا، لأن هاتولنا دوت كوم هشتري لك من امريكا، هتستلم لك الاوردر في امريكا، هتشحنه من امريكا لمصر، وتوصله لك لباب بيتك في مصر. وصف المنتجات: 1.ساعات نسائية U.S. Polo Assn باللونين الذهبي أو الفضي، مرصعين بأحجار الراين، أو أحجار كريستالية شفافة. 2.المنتج غير مقاوم للماء. 3.آلية حر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hatolna.com
التليفون: 01018895595

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110432
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ساعات - في القاهرة مصر

ساعات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عدد 2 ساعة ⌚ يد قمية.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

20/10/2021
صورة الاعلان: عندك ساعات للبيع نحن نهتم شراء جميع الساعات السويسرية - في القاهرة مصر

عندك ساعات للبيع نحن نهتم شراء جميع الساعات السويسرية

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

شراء - بيع - تقييم - الساعات السويسري الأصلي المستعملة القيمة حديث وقديم في مصر الرولكس والاوميجا وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

30,000 جنيه

11/9/2021
صورة الاعلان: محلات شراء الساعات السويسرية الفاخره - في القاهرة مصر

محلات شراء الساعات السويسرية الفاخره

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

مطلوب شراء بأفضل الأسعار، / أي ساعات - Rolex, الرولكس. أي حالة أي موديل قديم أو حديث لكل موديلات الر.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

7/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager