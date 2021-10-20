اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم

(للبيع)
|نفسك تشتري ساعة شيك وبسعر معقول من براند أمريكي. دلوقتي مع خدمة هاتولنا دوت كوم، هتقدري تشتري ساعات من U.S. Polo Assn بأجود الخامات وأفضل الأسعار، وبأشكال مميزة جدًا. كمان متشيلش هم مصاريف الجمارك والخدمة والشحن من امريكا، لأن هاتولنا دوت كوم هشتري لك من امريكا، هتستلم لك الاوردر في امريكا، هتشحنه من امريكا لمصر، وتوصله لك لباب بيتك في مصر. وصف المنتجات: 1.ساعات نسائية U.S. Polo Assn باللونين الذهبي أو الفضي، مرصعين بأحجار الراين، أو أحجار كريستالية شفافة. 2.المنتج غير مقاوم للماء. 3.آلية حر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hatolna.com
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|5 Abdallah Ibn Rawaha, Al Matar, El Nozha, Cairo Governorate- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110432
3,000 جنيه
30,000 جنيه
50,000 جنيه