اشتري محلك الاداري بدون فوائد وبالتقسيط المريح و وفر فلوسك

(للتقسيط)
|دلوقتي امتلك محلك الاداري دور اول بالعاصمة الادارية الجديدة وبدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وهتستثمر فيه براحتك في اي وقت والمحل 55م وموجود في مول sixty بالحي المالي وبجانب اكبر مجمع سينما ومسارح في العاصمة واكبر مكتبة في الشرق الاوسط واكبر شبكة مواصلات بالحي المالي يلا متفوتش الفرصة وكلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك محلك الجديد بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049701
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