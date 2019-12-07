اشتري لبس الشتا من براندات عالمية بأفضل الاسعار من Hatolna

(للبيع)
|اشتري لبس الشتا من bershka واستمتع بخامة تقيلة بجودة عالية مبطن من الداخل بكم طويل متوفر الوان متعددة، استمتع بأفضل الاسعار فى مصر لما تشتري من موقع هاتولنا دوت كوم وشركة هاتولنا هتشحن لك من امريكا الي مصر بعد الشراء من مواقع التسوق اونلاين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|68 Joseph Teto St. New Nozha- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047470
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