اشتري كوتشي addidas الاصلي من ستور اديداس بامريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم

(للبيع)
|كوتشي اديداس مريح للمشي و الرياضة انيق متاح بجميع الالوان و به 3 خطوط جانبية و لوجو اديداس 0 يمكنك الان شراءه اونلاين بارخص الاسعار عن طريق التسوق اونلاين بواسطة هاتولنا دوت كوم للشحن من امريكا لمصر.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895595
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|العنوان:
|68 Joseph Teto St. New Nozha- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048248
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