(للبيع)
|اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر الارض بقلب الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100م موقع الارض خلف مطار النزهة الدولي علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقايق من وسط البلد وكوبري محرم بك وبحر اسكندريه علي شوارع 16م/10م/7م بتسهيلات وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054602
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2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
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