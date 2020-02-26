اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بأقل سعر واقل تكلفة وكما نحن نميز موقعنا لبي

(للبيع)
|اشتري قطعة ارض بقلب الاسكندريه بأقل سعر واقل تكلفة وكما نحن نميز موقعنا لبيع الاراضي تتميز اراضينا باسعار خيالية تبدأ من 2000جنيه للمتر والارض ملك لنا ونحن ليس وسطاء الاراضي علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بأسعار كاش او بالتقسيط ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054306
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