اشتري في ابراج العلمين واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 57 الف سعر المتر

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تفاصيل الإعلان
اشتري واستثمر في مدينة العلمين مدينة متكاملة فيها حياة طول السنة وعيش الرفاهية وابداء مشروعك من هناك مكوميرشال ايريا داخل الابراج السعر شامل التكيفات والمطابخ والجراجات للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048882
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي بحر الساحل بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك علي بحر الساحل بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمللك شاليهك علي بحر الساحل في الكيلو 178 واستمتع باحلي الخدمات الشاطئية علي البحر (CLUB HOUSES - .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% وبالتقسيط علي 7سنين امتلك شاليهك علي بحر الس - في الإسكندرية مصر

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هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل في اجدد القري في الكيلو 75 الساحل الشمالي واستمتع بحياتك علي بحر الساح.
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الإسكندرية - مصر
القسم: 

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13/1/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين - في الإسكندرية مصر

باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)

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في الكيلو 75 في طريق اسكندرية مطروح هتمتلك شاليهك وعيش في الجولد سكوير 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقي.
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11/1/2020
صورة الاعلان: هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال - في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال

(للبيع)

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هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال القرية والخدمات القرية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: 57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل - في الإسكندرية مصر

57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)

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بمقدم 57 الف جنية هتمتلك وحدتك في ابراج العلمين علي البحر واستمتع بخدمات مدينة العلمين والخدمات الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب شاليه تايم شير بالساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مطلوب شاليه تايم شير بالساحل الشمالي

(للشراء (مطلوب))

- في الإسكندرية مصر

مطلوب شراء شاليه تايم شير بالساحل الشمالي مجهز بالكامل غرفتين او غرفه وحمامين او حمام ورسيبشن فيو بح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,111 جنيه

29/12/2019
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صورة الاعلان: شاليه تايم شير بالساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شاليه تايم شير بالساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب شراء شاليه تايم شير بالساحل الشمالي غرفتين او غرفه حمامين او حمام ورسيبشن فيو بحر او بيسين مجه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

11,111 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: علي الكيلو 180 في طريق اسكندرية مطروح امتلك شاليهك في قريتنا بمقدم 10% - في الإسكندرية مصر

علي الكيلو 180 في طريق اسكندرية مطروح امتلك شاليهك في قريتنا بمقدم 10%

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين امتلك شاليهك في قريتنا في الساحل وعيش حياة الرفاهية واستمتع بالراحة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: 54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل - في الإسكندرية مصر

54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

عيش في المربع الذهبي دقايق من مارينا واسكنرية واستمتع بكل الخدمات ( كافيهات – مطاعم – اكوا بارك – جي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: اشتري شاليهك في تر واي بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7سنين - في الإسكندرية مصر

اشتري شاليهك في تر واي بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7سنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك في قريتنا السخنة في الكيلو 186 سيدي عبد الرحمن احلي بحر في الساحل اشتري شاليهك واستمتع بحياة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: 54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك في اميز القري في الساحل الشمالي استمتعاول مرة ممشي علي لبحر مباشرة ولاند سكيب ولاجونز قابل ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط - في الإسكندرية مصر

حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل خدمات في قرية بالي بين طبيعة ساحرة وطريق من الاشجار الاستوائية ممشي كله اشجار يعني هتروح الكيدز ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بحر سيدي عبد الرحمن وشوف البحر من كل مكان في القرية بمقدم بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 10 سنين المساحا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل - في الإسكندرية مصر

استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في اجمل القري ي الساحل الشمالي واستمتع باجمل بحر والخدمات الشاطئية ملاعب وكافيهات وجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بتقدملك اجمل القري في الساحل الشمالي لاسرينا الساحل علي اجمل بحر القرية مصممة علي مصاطب بتخليك تشوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
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