اشتري في ابراج العلمين واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 57 الف سعر المتر

(للبيع)
|اشتري واستثمر في مدينة العلمين مدينة متكاملة فيها حياة طول السنة وعيش الرفاهية وابداء مشروعك من هناك مكوميرشال ايريا داخل الابراج السعر شامل التكيفات والمطابخ والجراجات للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048882
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