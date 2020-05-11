اشتري عيادة بالعاصمة واحصل علي خصم للجيش الابيض

(للبيع)
|دلوقتي للجيش الابيض مفاجأة بخصم 10% علي العيادات في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة وعيادتك 56م تشطيب كامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدوووون مقدم بالحي المالي والحكومي اول نبض للحياة بالعاصمة وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059452
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