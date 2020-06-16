اشتري طقم أولادي من كارترز الموقع الامريكي بواسطة هاتولنا

(للبيع)
|طقم اولادي من امريكا من موقع كارترز بواسطة هاتولنا للشراء من امريكا متوفر عدة اشكال وافضل الخامات بأفضل الاسعار فتضمن هاتولنا مطابقة المواصفات للمنتج كما تم ذكره على مواقع الشراء اون لاين من امريكا وتتكفل هاتولنا بالشراء والشحن من امريكا لمصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hatolna
|التليفون:
|01018895594
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|العنوان:
|العنوان: 68 جوزيف تيتو- النزهة الجديدة- القاهرة- النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060927
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
600 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
600 جنيه
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